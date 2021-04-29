RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Spor Videoları SON DAKİKA! TFF Süper Lig'de 40,41 ve 42. hafta programlarını açıkladı | İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının tarihi

SON DAKİKA! TFF Süper Lig'de 40,41 ve 42. hafta programlarını açıkladı | İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının tarihi

SON DAKİKA! TFF Süper Lig'de 40,41 ve 42. hafta programlarını açıkladı | İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının tarihi
29.04.2021 15:48
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Son dakika haberine göre TFF, Spor Toto Süper Lig'in 40, 41 ve 42. haftasında oynanacak tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanacağını açıkladı. İşte 40,41 ve 42, hafta programları...


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden, Spor Toto Süper Lig'in 40, 41 ve 42. haftasında oynanacak olan maçların programını açıkladı. Buna göre son 3 haftadaki tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.

40. haftada Galatasaray'ın sahasaında Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbi, 8 Mayıs Cumartesi günü 20.30'da oynanacak.

İşte Süper Lig'de son 3 haftanın programı...

40. HAFTA PROGRAMI

41. HAFTA PROGRAMI

42. HAFTA PROGRAMI

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