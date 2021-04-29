Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan maç sonu önemli açıklamalar

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2 Beşiktaş kazandı. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir deplasmandan altın değerinde bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, "Müsaade edelerse şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Yalçın, "Biz Hatayspor ile konuştuk, maçı bir gün sonrasına alalım dedik ancak onlar kabul etmediler. Bunun nedenini anlayamadık. Rizespor'a teklif ettik, kabul ettiler. Oyuncu sağlığı diyoruz ya, biz çok merak ediyoruz, maçı bir gün sonra oynamanın kime ne zararı var. Ben bunu özellikle Futbol Federasyonu'nda program yapanlara söylüyorum. Neyin peşindesiniz!" ifadelerini kullandı.

"MÜSAADE EDERLERSE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Dar kadro yapısı ile sahadaki oyuncularının güçlü bir şekilde mücadele ettiğini ve lig sonunda şampiyon olmak istediklerini ifade eden Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün için kazanmak çok önemliydi. Zor bir maç oldu. Rizerpor'da ciddi çıkış içerisinde olan ve iyi giden bir takım. Biz, müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz. Dar bir kadro ile yolumuza devam ediyoruz ama ona rağmen sahaya çıkan oyuncularımız yürekli bir şekilde maçları kazanmak için her şeylerini veriyorlar, sahada savaşıyorlar. Bugün zor bir deplasmandan altın değerinde 3 puan aldık."

TFF'YE TEPKİ: NEYİN PEŞİNDESİNİZ!

Yalçın, "Kalan 4 haftaya elimizde bir kredi ile devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah oyunlar daha iyi olur ve hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanırız. Biz Hatayspor ile konuştuk, maçı bir gün sonrasına alalım dedik ancak onlar kabul etmediler. Bunun nedenini anlayamadık. Rizespor'a teklif ettik, kabul ettiler. Oyuncu sağlığı diyoruz ya, biz çok merak ediyoruz, maçı bir gün sonra oynamanın kime ne zararı var. Ben bunu özellikle Futbol Federasyonu'nda program yapanlara söylüyorum. Neyin peşindesiniz!" ifadelerini kullandı.

Yalçın şunları söyledi:

Çok eksiğimiz var ancak oyuncularım aslan gibi oynuyor. Özellikle bu sene aldığımız oyuncular çok yürekli çıktı. Hepsi çok iyi oynuyor. Sakatlıklara, hastalıklara rağmen aslanlar gibi mücadele ediyorlar.

Hatayspor'u aradık maçın 1 gün sonraya alınması için ama söylenen her şeyin sözde kaldığını gördük. Sözde sporcu sağlığı diyorlar ama yok. Hatayspor 1 gün sonra oynasa ne olacak? Şampiyonluk iddiası mı var, küme düşme durumu mu var?

"CUMARTESİ GÜNÜ GÖRECEĞİZ"

Hatayspor'un hocası (Ömer Erdoğan) kendi maçı biter bitmez cumartesi günü Beşiktaş'a karşı şöyle oynayacağız böyle oynayacağız diyor. Cumartesi günü göreceğiz kim nasıl oynuyor. Lafla olmuyor bu işler, cumartesi günü göreceğiz"