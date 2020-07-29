29.07.2020 18:33

Küme düşme kalktı mı sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı. MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, gelecek sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek. Peki, 2020-2021 sezonu Süper Lig'de kaç takım olacak? İşte merak edilenler...

Süper Lig küme düşme kalktı mı sorusu bir süredir futbol camiasının ve futbolseverlerin gündeminde yer alıyordu. Son dakika haberine göre, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı. MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, gelecek sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek. Peki, Peki, 2020-2021 sezonu Süper Lig'de kaç takım olacak? İşte soruların cevapları...

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞME KALKTI MI?

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı. Böylece sezonu 16, 17 ve 18. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor 2020-2021 sezonunda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.

2020-2021 SEZONU SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

2020 - 21 sezonu 21 takımlı oynanacak. 4 takım küme düşerken 3 takım Süper Lig'e yükselecek. 2021 - 22 sezonunda ise Süper Lig 20 takımla devam edecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı.

TFF 1. Lig'de de küme düşme 2019/2020 sezonu için kaldırıldı. Eskişehirspor, Adanaspor ve Osmanlıspor TFF 1. Lig'de devam edecek. TFF 1.Lig önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.

TFF, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplerin daha da kötüye gitmemesi için küme düşmeyi kaldırma kararı aldı. Böylece ligi son üç sırada bitiren Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.