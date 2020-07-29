29.07.2020 19:21

ATV canlı yayınında Trabzonspor ile Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya geliyor. ZTK final maçının ardından galip gelen takım, kupayı müzesine götürecek. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 10 yıllık kupa hasretine de son vermiş olacak. Diğer tarafta Aytemiz Alanyaspor ise kupayı ilk kez müzesine götürmek için hazırlanıyor. Futbolseverler, Trabzonspor Alanyaspor maçının yayın kanalını ve diğer birçok bilgiyi araştırıyor. Peki, ZTK Trabzonspor Alanyaspor final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? ATV'den canlı yayınlanan maçı takvim.com.tr üzerinden de canlı olarak izleyip takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak.

ATV'den canlı yayınlanan maçı takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.