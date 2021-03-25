SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ! Erol Bulut dönemi kapandı! ''Malumun ilanı''

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin yaşanan gelişmeyi şu sözlerle yorumladı. Bilgin, ''Trabzonspor galibiyetiyle ertelenen bir gelişme ard arda gelen puan kayıpları ve Beşiktaş maçında kaybedilen 2 puandan sonra Erol Bulut'un da kaderi çizildi. Bu kadar çok Erol Bulut'un yerine teknik direktör isimleri piyasada dolaşırken Erol hocanında görevine devam etmesini beklemek zaten hiç doğru değildi. Malumun ilanı oldu açıkçası.'' dedi.