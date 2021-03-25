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SON DAKİKA! Fenerbahçe Erol Bulut ile yolları ayırdı! Emre Belözoğlu takımın yeni lideri

SON DAKİKA! Fenerbahçe Erol Bulut ile yolları ayırdı! Emre Belözoğlu takımın yeni lideri
25.03.2021 18:59
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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi. Yapılan açıklamada ise takımı Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı açıklandı...


Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.


"KARİYERİNİN GERİ KALANINDA..."
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

TAKIMIN BAŞINDA EMRE BELÖZOĞLU OLACAK
Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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