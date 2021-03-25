SON DAKİKA! Fenerbahçe Erol Bulut ile yolları ayırdı! Emre Belözoğlu takımın yeni lideri

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi. Yapılan açıklamada ise takımı Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı açıklandı...

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.