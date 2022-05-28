Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Divan başkanlığına seçilen Uluç Gürkan, "Kongremizin geçmişte olduğu gibi hem spor camiasına hem de demokrasi geleneklerine uygun, Beşiktaş'a yaraşır şekilde geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

BORÇ 5 MİLYARA YAKLAŞTI

Olağan idari ve mali genel kurul toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğu belirtildi.

KAVGA ÇIKTI AHMET NUR ÇEBİ SALONU TERK ETTİ

Bir genel kurul üyesinin Ahmet Nur Çebi ve yönetimini eleştirmesi sonrasında salonda gerginlik yaşandı. Başkan Çebi, söylenenlere tepki gösterirken yönetim kurulu masadan kalkarak salondan çıktı. Çebi, "20 tane dava açıldı dedik. Niye dinlemiyorsun çocuğum? Yapma evladım, yapma böyle. Bir şey söylemek için söyleme" ifadeleriyle tepkisini gösterdi. Salonda gerginliğin devam etmesi sonrasında Beşiktaş Genel Kurulu'na ara verildi.