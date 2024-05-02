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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 01:07 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 01:28

Sarunas Jasikevicius'tan Johnathan Motley açıklaması! 4. maçta oynayacak mı?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 3’üncü maçında Fransız ekibi AS Monaco’yu sahasında 89-78 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve AS Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic açıklamalarda bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, galibiyetten dolayı oyuncuları ve taraftarları kutladı.

Daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bu seriler böyledir, her maç savaş gibi geçer ve böyle de devam edecektir. Sezon boyunca söylediğim gibi maçı detaylar belirler. Daha iyi olmamız gerekiyor çünkü 48 saat sonra daha hazır bir Monaco ile karşılaşacağız." dedi.

TAKVİM.COM.TR SORDU

Play-off turu boyunca süre alamayan Motley'nin durumu merak konusu olurken, takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, maçın ardından koç Sarunas Jasikevicius'a 'Cuma akşamı oynayıp oynamayacağını' sordu.

İşte koçun o yanıtı;

"İLERLEME VAR"

"Motley'nin durumu hakkında net bir şey söyleyemiyorum. İlerleme var antrenmanlarda bizimle ancak cuma günü için kesin konuşamıyorum" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncular için zor bir seri olduğunu ve Biberovic'in çok etkili oynadığını aktaran Jasikevicius, şunları kaydetti:

"İlk 2 maç zordu. Genç oyuncularla ilgili gerçekçi olmamız gerekiyor. Çok uzun zaman önce ben de aynı durumdaydım. Küçük şeyler önemli, onları anlatmak gerekiyor. Bu tip oyuncularda sabırlı olmamız gerekiyor. Taraftarlarımızdan 4. maçta daha da gürültü yapmalarını istiyoruz ama özellikle takım kötüye giderken bunu yapmalılar."

SASA OBRADOVİC: "BAZI DURUMLARDA KONSANTRASYONU KAYBETTİK"

Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, oyun içinde konsantrasyon kaybı yaşadıklarını belirtti.

Maç boyunca hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Obradovic, "Bazı durumlarda konsantrasyonu kaybettik. Guduric 2 tarafa da gidebilen bir oyuncu, onu durdurmak gerekirken bunu yapamazsanız size zarar veriyor. 40 dakika boyunca hazır olmak gerekiyor." diye konuştu.

Skor üretmek adına çözüm üretmeleri gerektiğini aktaran Obradovic, şunları kaydetti:

"Skor üretmek gerek. Normal sezonda olduğu gibi bunun yolunu bulmak gerekiyor. Atış olmadı diyemem ama bunların iyi olup olmadığını konuşmak gerek. Kaçırmak önemli değil ama geri koşmak önemli. Tek oyuncu hakkında konuşmak istemem, takım performansı önemli. James'in iyi anları vardı, acele ettiği anlar vardı ama diğer oyuncuların da katkıda bulunması gerekiyor."

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