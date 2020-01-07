Son dakika... Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı 07.01.2020 12:37

Uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan hakkında son dakika gelişmesi... Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

İşte Medipol Başakşehir kulübünden yapılan açıklama:

"Arda Turan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına başkanımızdan izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Arda Turan, Medipol Başakşehir formasını 39 maçta 1.712 dakika terletirken, 2 gol, 4 asist katkısı sağladı. 32 yaşındaki oyuncu 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

ARDA ZİRVEDEN DİBİ GÖRDÜ

Transfermarket sitesi, futbolcuların piyasa değerini revize ederken 2016 yılında 35 milyon Euro fiyat biçilen Arda Turan'ın yeni değeri 800 bin Euro olarak belirlendi.