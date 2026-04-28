Sadettin Saran’dan seçim kararı: Fenerbahçe 6-7 Haziran’da kongreye gidiyor
Fenerbahçe’de derbi sonrası sular durulmuyor. Teknik direktörsüz kalan takımda idari belirsizlik de seçim kararıyla noktalandı. Başkan Sadettin Saran’ın, camiadaki huzursuzluğu dindirmek ve güven tazelemek amacıyla aldığı bu karar, 6-7 Haziran tarihlerinde Ülker Stadyumu’nda yapılacak kongre ile resmileşecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki hafta yapılacak olan seçimlerde, Sadettin Saran’ın yeniden aday olup olmayacağı veya muhalefetin hangi isim etrafında birleşeceği şimdiden merak konusu oldu.