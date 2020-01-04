Son dakika... Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde kötü haber 04.01.2020 17:23

Demir Grup Sivasspor'un iki genç ismi Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle sık sık anılıyordu. Özellikle ara transfer döneminin başlamasının ardından bu iddialar kuvvetlenmişti. Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın hangi takıma gideceği merak edilirken, transfer hakkında en net açıklama Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan geldi...