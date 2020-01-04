Haberler Video Son dakika... Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde kötü haber

Son dakika... Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde kötü haber

04.01.2020 17:23

Demir Grup Sivasspor'un iki genç ismi Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle sık sık anılıyordu. Özellikle ara transfer döneminin başlamasının ardından bu iddialar kuvvetlenmişti. Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın hangi takıma gideceği merak edilirken, transfer hakkında en net açıklama Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan geldi...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları