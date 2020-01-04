Demir Grup Sivasspor'un iki genç ismi Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle sık sık anılıyordu. Özellikle ara transfer döneminin başlamasının ardından bu iddialar kuvvetlenmişti. Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın hangi takıma gideceği merak edilirken, transfer hakkında en net açıklama Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan geldi...
Son dakika... Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde kötü haber04.01.2020 17:23
- Son dakika... Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde kötü haber
- Erman Toroğlu'ndan MHK başkanı Zekeriya Alp'e: Niye kulüp başkanlarına gidip hesap veriyor?
- Son dakika: Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi
- İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem penaltı atışını durdurup saygı duruşuna geçti
- Savaş Çorlu: Bence Arda Galatasaray'a dönecek
- İstiklal Marşı'nın okunduğu duyan hakem maçı durdurdu
- Son dakika... MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Zorlu açıklaması: Ali Koç bana...
- Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Guilherme çalımı! Yönetim resmen istedi...
- Galatasaray'dan Florin Andone için flaş karar! Sözleşmesi feshedilecek...
- Yargıtay'ın şike kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama
- Son dakika: Yargıtay'dan flaş şike davası kararı!
- Son dakika... Başkan Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.