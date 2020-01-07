Burak Yılmaz'dan Arda Turan ile ilgili son dakika transfer açıklaması 07.01.2020 15:08

Medipol Başakşehir'in Arda Turan'la olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğinin açıklanması gündeme bomba gibi düştü. Şimdi herkes Arda Turan'ın hangi takıma gideceğini merak ediyor. Öte yandan Beşiktaş'ın golcüsü bir basın toplantısı düzenledi ve Arda Turan hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte son dakika transfer haberleri.

Son dakika transfer haberi; Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlandı. Kral, Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklık olarak fesheden Arda Turan hakkında çarpıçı açıklamalarda bulundu. Yılmaz; "Arda Turan ile her gün konuşuyorum ama transfer konusunda benim hiç bir etkim yok. Transfer konusunda eğer böyle bir şey yaparsam bir yönetimimiz var onlara saygısızlık olur. Arda'nın gönlünü biliyorum. Arda, çok karakterli bir adamdır. Sahada başarılı olduğu zaman diğer şeylerin önü kapacaktır. İnşallah onun gönlüne göre olur." dedi.