Fenerbahçe’de Tedesco devri resmen kapandı

Kadıköy’de oynanan derbide sergilenen futbol ve skorun ardından toplanan Ali Koç başkanlığındaki yönetim, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından "kan değişimi" kararı verdi. Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen İtalyan asıllı Alman teknik adam Domenico Tedesco’nun taktiksel tercihleri ve derbi performansı ayrılığın ana nedeni olarak gösterildi. Öte yandan, transfer süreçlerinde ve kadro mühendisliğinde adı sıkça geçen Devin Özek’in de görevine son verilmesi, Fenerbahçe’de futbol aklının tamamen değişeceğinin sinyali olarak yorumlandı.