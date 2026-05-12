TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: ''Bahis operasyonunda sıra yöneticilere geldi''

Bahis Soruşturmasında Büyük Temizlik: 7 Bin Yönetici İnceleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı canlı yayında futbol dünyasını sarsacak açıklamalarda bulundu. Bahis soruşturmasının seyrine dair önemli bilgiler paylaşan Hacıosmanoğlu, bugüne kadar yürütülen sürecin sadece başlangıç olduğunu ve asıl büyük dalganın yöneticilere yönelik olacağını işaret etti.

"Bakanlıktan Listeyi Bekliyoruz"

Hacıosmanoğlu, sürecin işleyişine dair şeffaf bir tablo çizerek şunları söyledi:

"Biz kendi başımıza isim belirleyip kimseyi sevk etmiyoruz. Bakanlığa resmi müracaatımızı yapıyoruz. Bakanlık, Spor Toto üzerinden bahis şirketlerinden gelen dataları alıp bize gönderiyor. Şu ana kadar oyuncu, antrenör, hakem ve menajer kısmını tamamladık. Şimdi sıra yöneticilere geldi."

Operasyonun Kapsamı: 5 Yıllık Veriler Masada

Soruşturmanın sadece görevdeki isimleri değil, geçmiş dönemi de kapsadığını vurgulayan TFF Başkanı, rakamsal verileri paylaştı:

İncelenecek Kişi Sayısı: 7 bin küsur yönetici.

Zaman Dilimi: Son 5 yıl içerisinde görev yapan ve ayrılan tüm isimler.

Süreç: Listelerin 1 hafta-10 gün içerisinde TFF'ye ulaşması bekleniyor. İncelemelerin ise 1-1,5 ay süreceği öngörülüyor.

"Yemin Ettim, Kimsenin Haberi Olmuyor"

Soruşturmanın güvenilirliği ve sızıntıları önlemek adına çok sert tedbirler aldıklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Sistemi öyle kurduk ki, sadece üç kişiyiz. Ben bu konuda yemin ettim. Hukuktan sorumlu başkan vekilinin bile PFDK sevklerinden bir gün önce haberi oluyor. İşi sulandırmak isteyenlere izin vermiyoruz," dedi.

Savcılık ile Ortak Mesai: Adli Süreç Devam Ediyor

TFF'nin sadece sportif yargı tarafına baktığını hatırlatan Hacıosmanoğlu, illegal bahis ve suç örgütü kapsamındaki bulguların doğrudan İstanbul Başsavcılığı ile paylaşıldığını belirtti. "Bizde sportif ceza almayan isimleri bile Savcılığa gönderiyoruz. Onlar illegal kısmına Türk Ceza Kanunu'na göre bakıyor ve operasyonlarını yapıyorlar," diyerek adli makamlarla tam koordinasyon içinde olduklarını vurguladı.