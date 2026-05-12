Şampiyonluk kutlamasında Lamine Yamal Filistin bayrağı açtı!
Barcelona Kulübü'nün şampiyonluk kutlamaları sırasında gerçekleşen bu olayda Lamine Yamal, tribünlerden kendisine ulaştırılan Filistin bayrağını açarak takım arkadaşlarıyla birlikte kutlamalara devam etti. Bu hareket, son dönemde futbolcuların siyasi ve insani konulardaki tutumlarının kulüpler ve federasyonlar nezdinde nasıl karşılanacağı tartışmasını da beraberinde getirdi. Daha önce de birçok futbolcu benzer destek mesajları paylaşmış, ancak Yamal gibi bir "süper yetenek" adayının doğrudan saha ortasında bu duruşu sergilemesi, mesajın etkisini katlayarak artırdı.