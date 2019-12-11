Haberler Video Şampiyonlar Ligi PSG - Galatasaray maçı öncesi Paris'te olay çıktı! Taraftara çirkin saldırı...

Şampiyonlar Ligi PSG - Galatasaray maçı öncesi Paris'te olay çıktı! Taraftara çirkin saldırı...

11.12.2019 22:20

Paris Saint Germain (PSG) - Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arasında olay çıktı. PSG taraftarları, Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti. İşte Paris Saint Germain (PSG) - Galatasaray maçı öncesi yaşanan o anlar...


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