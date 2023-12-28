Okan Buruk'tan İsmail Kartal'a yanıt!

İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları:

Ziyech'in ufak ağrısı vardı. Riske etmek istemedik. Sergio ve Davinson'un tedavileri devam ediyor.

İki büyük takım, tarihinde çok fazla kupası olan iki takımın finali. Süper Kupa'yı istiyoruz. Kupa kazanmak en büyük hedefimiz. Şampiyonluğu kazandık. Şimdi bu kupayı kazanmak için buradayız. Son maçtan sonra beklenti daha yüksek bizden. Çok güzel bir atmosfer var burada. Stadyum, saha çok güzel. Bu da maça olumlu yansıyacaktır. Futbol olarak daha yukarı çıktığımız bir maç olsun. Biz hocalar olarak bunu çok istiyoruz ama sahada oyun çıkmayabiliyor. Yarınki maç daha farklı olacak. En önemlisi Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'yi temsil eden bir maç olsun. Keşke burada rakibimizle beraber oturabilseydik. Onların böyle bir kararı oldu. Futbolun öne çıktığı bir derbi olur ve kazanırız.

"F.BAHÇE GERİDE BEKLEDİ"

Bayern Münih'e karşı önde bastık, Fenerbahçe'ye de. Fenerbahçe uzun topla çıkmayı tercih etti. Pasla çıkmadı. Oyun kurduk geriden, ilk yarı çok müsaade ettiler. İkinci yarıda oyuncu değişikliğiyle önde baskı kurmaya çalıştılar. İlk yarı yüzde 60'ın üzerinde top bizdeydi. Fenerbahçe beklediğimizden daha geride bekledi. Biz de, rakibimiz de benzer 4'lüyle çıktı. Galatasaray'da iki stoper ve Torreira dışında defansif oyuncu yoktu. Bireysel beceriye kalıyor iş. Bu işte iki takım da altında kaldı beklentinin. Bu da hem fazla mücadele hem istatistiksel olarak iyi bir şey çıkmadı. Yarın daha iyisini yapmayı hedefliyoruz. Takımların yarın daha rahat olacağını düşünüyorum. Bizim, sizin, taraftarın oluşturduğu baskı çok fazla. Kaybetmemek istemiyor oyuncular. Geçen sene bunu görmedik. Çok rahat oyunla 3'er 0'lık galibiyetler aldık. Fenerbahçe, kendi sahasında olmasına rağmen daha temkinli oynadı. Bu bir strateji. Buna göre hamleler yapılıyor. Bizim stratejimiz yine aynı olacak.

Icardi'nin yüzünde kırık oluştu. 3 ayrı darbe aldı. Tekrar söylemek istiyorum, hakemler de oyuncuları korumalı. Hakemler korumazsa bu tür kırıkların oluşması gayet normal. Hakemlerden oyuncuları daha çok korumalarını isteyeceğim. Hakemlere karşı yapılan bir saldırı oldu, hepimiz birleştik, koruduk, yanlarında olduk. Hakemler de oyuncuları saha içinde korumak zorunda. Icardi bizimle antrenmana çıktı. Yarın karar vereceğiz oynayıp oynamamasına...

Okan Buruk, Turkuvaz Medya Dijital muhabiri Tarık Demir'in "İsmail Kartal, Kadıköy'deki derbiyle alakalı olarak 'G.Saraylı oyuncular 55-60. dakikadan sonra kendilerini sürekli yere atarak vakit geçirdiler' demişti. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

Çok şey söyleyebilirim. Fenerbahçeli oyuncular sürekli hakemin başındaydı diyebilirim. Oyunculara saygı duymak lazım. Fenerbahçeli oyuncuların saha içerisindeki hareketlerine, hepsine saygı duyuyorum. Bizim oyuncularımıza da saygı duyulmalı. Hepsi üst düzey oyuncular. Oyuncuları suçlamak yerine iki takım oyuncusunu da korumalı, saygı duymalıyız. Oyunculara baskı kurdukça oyun kaliteleri daha geriye gidiyor. Hem Fenerbahçeli hem Galatasaraylı oyunculara sahip çıkalım, sahada iyi niyetle işler yapacaklardır. İki takım oyuncularını da destekleyici konuşmak istiyorum.

takvim.com.tr spor editörü Görkem Ağgündüz'ün "Penaltı atışları için hazırlık yaptınız mı?" ve "Bu sahada antrenman yapmadınız. Bu sizin için bir dezavantaj oluşturur mu?" sorularına Okan Buruk'un yanıtı şu şekilde oldu:

Penaltılara en çok Muslera çalıştı, tabiki çalıştık. Çalışırken Muslera hepsini kurtararak takımın moralini bozdu. Sahayı bozmak istemedik (gülerek). Biz genelde Şampiyonlar Ligi oynadığımız için, Şampiyonlar Ligi'nde her maçta sahada antrenman yapılır, taktik bir çalışma olmaz. İnsanların göreceği yerde taktiksel çalışma yapılmaz.

"FRED'İN GELMESİYLE BİRLİKTE..."

Fred'in gelmesiyle işler değişecektir. İrfan da öyle bir oyuncu ama Fred daha mobil, daha gezen, daha bloklar arasında oynayabilen oyuncu. Farklılık getirecektir. Bizim için bu orta sahadaki boşluk zaman zaman avantaj olacaktır. Orta sahayı daha rahat geçebiliriz. Oyun daha çok değişecektir.

MUSLERA: MOTİVASYONUMUZ KUPA

Ben 16 tane kupa kazandım Galatasaray'da. Futbolcuysanız tek motivasyon kupa kazanmaktır. Başka bir motivasyon yok sahaya çıkmak için. Okan hocam beni oyuna katılma konusunda çok geliştirdi.