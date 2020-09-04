Hazırlık maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, 17. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı.
Abdülkadir Ömür eşitliği sağladı! GOL | Çaykur Rizespor 1-1 Trabzonspor
04.09.2020 19:13
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