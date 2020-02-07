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Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!

Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!

07.02.2020 17:56

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne Florya'da eski takım arkadaşlarına ziyarette bulundu. Diagne sosyal medya hesabından Onyekuru ve Luyindama ile video paylaştı. İşte o anlar...


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