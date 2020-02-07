Amedsporlu 'jiletçi' Mansur Çalar uslanmıyor! Bir skandal daha 07.02.2020 14:12

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup’ta Amedspor, Hekimoğlu Trabzonspor arasındaki maçın son anlarında saha bir anda karışmış ve kırmızı kartlar havada uçuşmuştu. Geçen sezon Sakarya maçında jiletle rakiplerine saldıran Amedsporlu Mansur Çalar, Hekimoğlu Trabzon maçında rakibine tırnaklarıyla saldırdı.

Geçen sezon Sakaryasporlu futbolculara saha içinde jiletle saldırdığı için futboldan ömür boyu men cezası alan sonrasında ise cezası 20 maça indirilen Amedsporlu Mansur Çalar, bu kez de Hekimoğlu Trabzonspor futbolcusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırmıştı.

Yazgan, ayrıca Mansur Çalar'ın kendisine küfür de ettiğini de belirtmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaşanan bu olaylarla ilgili olarak Mansur Çalar'a 7 maç ceza verdi.