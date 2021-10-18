Masterchef 2021 Emre Büber'in oğlu Cafer'le videosu sosyal medyayı salladı! Herkesi eşi ve çocuğunu merak ediyordu meğer...

Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Aksanıyla herkesin sempatisini kazanan ve şimdiden şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Emre Büber hakkında çocuğu, kimdir, evli mi, aslen nereli, kaç yaşında, eşi kim gibi soruların yanıtları haliyle herkes tarafından günün en çok aranılan konularının başında geldi. Eşinden ayrıldığı bilinen Emre Büber'in oğluyla yeni paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. Peki Masterchef Emre Büber kim çıktı dersiniz? Emre Büber'in kariyerin dünya çapında attığı adımlar bile var. İşte tüm detaylar...