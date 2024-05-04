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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 13:45 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 13:45

Neslihan Atagül ABD'de ikinci kez kapak oldu! “Güzelliğiyle Latin Amerika’yı fethetti”

Neslihan Atagül, ikinci kez Hola dergisine kapak oldu. Atagül’e, “Güzelliğiyle Latin Amerika’yı fethetti” yorumları yapılırken, güzel oyuncu çocuk için de yeşil ışık taktı.

En son kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile ihanet iddialarıyla uzun süre magazin gündemini süsleyen Neslihan Atagül, şöhreti ülke sınırlarını aşan ünlüler arasında yer alıyor. Atagül 2021 yılında Latin Amerika'nın en çok okunan yayınlarından Hola dergisine kapak olarak bir ilke imza atmıştı. Böylece Atagül, uluslararası bir derginin kapağında yer alan ilk Türk aktris unvanını almıştı.

BAŞ KAHRAMAN!
3 yılın ardından dergi bir kez daha ünlü ismi kapağına taşıdı. Neslihan Atagül Doğulu, geçen ay gittiği Miami'de Hola için bir çekim gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu hakkında 'Latin Amerika'yı fetheden Türk yapımlarının baş kahramanı' yorumu yapıldı. Neslihan Atagül Doğulu ile Miami caddelerinde gerçekleşen çekimin röportajında samimi açıklamalarda da bulundu.

ZAMANI VAR!
Latin Amerika'da geniş bit kitleye sahip olan güzel oyuncu, "İspanyolca öğrenmeye başladım. Bu yıl sörf de öğrenmek istiyorum" dedi. Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, çocuk sorusuna ise yeşil ışık yakarak, "Zamanı geldiğinde olabilir" diyerek cevap verdi.

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