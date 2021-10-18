Masterchef 2021 Emre Büber bakın kim çıktı meğer dünya çapında... Şampiyonluğun büyük adayının adayının eşi ve oğlu merak edildi

Emre Büber bakın kim çıktı Masterchef 2021'in yıldızı meğer dünya çapındaymış! Sessiz sedasız şampiyon adayının eşi ve oğlu... Masterchef'in ana kadrosu 1 kişi hariç belli oldu. 15. yarışmacı ise herkesin büyük bir beklenti içerisinde olduğu Emre Büber oldu. Tüm sempatikliğiyle yarışmanın başından bu yana herkesin kalbini kazanan Emre Büber'in kim olduğu merak edilirken ortaya çıkan detaylar pek şaşırtıcı. Öte yandan Emre'nin merak edilen oğluyla ortaya çıkan videosu sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
Masterchef'in en iddialı isimlerinden biri olan Emre Büber değişik konuşma tarzıyla dikkatleri çekti. Kısa süre sonra yarışmacının yurt dışında uzun süre zaman geçirdiği ortaya çıktı. Peki Emre Büber kimdir, nereli, nerede yaşıyor, kaç yaşında evli mi, çocuğu var mı, ne mezunu?
MasterChef Emre 26 yaşındadır ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da dünyaya gelmiştir. Öte yandan Cafer adından bir oğlu olan Emre Büber'in oğlu ile olan son paylaşımı sosyal medyayı salladı.