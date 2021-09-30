Marsilya Galatasaray canlı yayın şifresiz izle! GS UEFA maçı Exxen canlı yayın şifresiz izle | GS canlı skor- maç kaç kaç?

Marsilya Galatasaray maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarı Kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligine Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray gruptaki avantajını korumak için bu maçı kesinlikle kazanmak istiyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler ise arama motorlarında Exxen TV canlı izle seçeneği ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Marsilya Gs maçı EXXEN SPOR'da canlı yayınlanıyor. Marsilya Galatasaray UEFA maçı şifresiz naklen 'https://www.exxen.com/tr' linkinden canlı izlenebilir...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki mücadelesine tam gaz devam etmek isteyen Galatasaray, Fransa temsilcisi Marsilya ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray bu akşam gruptaki ikinci maçına çıkıyor. Maç öncesinde Mesut Özil ve Serdar Aziz başta olmak üzere bazı sakatlık haberiyle sarsılan Galatasaray'da grupta avantajlı olmak için mücadele edecek. Mücadeleyi ekranları başında naklen takip edecek olan futbolseverler Galatasaray Marsilya maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Galatasaray Marsilya maçı canlı yayın Exxen dijital platformunda olacak.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen isimli dijital platformdadır. Maçları takip edebilmeniz için Exxen'e üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir.

İşte Galatasaray Marsilya maçı canlı anlatım linki;

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Marsilya: Lopez, Lirola, Peres, Alvaro, Saliba, Gueye, Guendouzi, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

AVRUPA KUPALARINDA 296. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 295 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 104 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 394 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?

1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.

EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.