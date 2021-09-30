Galatasaray Marsilya canlı izle! EXXEN TV GS UEFA maçı canlı yayın izleme linki! EXXEN GS Marsilya maçı kaç kaç

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor...



İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk oldu.



Mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.







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MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Marsilya: Lopez, Lirola, Peres, Alvaro, Saliba, Gueye, Guendouzi, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil





MARSİLYA'NIN EN BÜYÜK KOZU PAYET VE CENGİZ ÜNDER!

Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.

FRANSIZLARLA 19 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 19 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes ve Bordeaux ile mücadele etti.





AVRUPA KUPALARINDA 296. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 295 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 104 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 394 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 89. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 88 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 19 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.





BU SEZON AVRUPA'DA 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 7 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 3 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 2 kez de berabere kaldı. Aslan son olarak sahasında karşılaştığı Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de kırmız kart cezasından dolayı oynayamayan Brezilyalı futbolcu Marcao, Marsilya karşısında görev alabilecek. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fransız futbolcu Sacha Boey de görev verilmesi halinde oynayabilecek.