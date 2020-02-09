MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 0-3 Galatasaray 09.02.2020 18:18

Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca sarı kırmızılı ekip sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca sarı kırmızılı ekip sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.





MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan uzun pasından savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba, ceza sahasında topu Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun son çizgiye indikten sonra yaptığı vuruşta ön direkte Meriah'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

22. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. 19. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde Lemina'nın kafasından seken topu arka direkte tamamlamak isteyen Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunma oyuncusu Hadergjonaj'ın eline çarptı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük, kaleci Fatih Öztürk'ün sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.





41. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mariano'nun sağdan uzun pasında ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Adem Büyük'ün savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta kaleci Fatih Öztürk'ün de müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. Yardımcı hakem Esat Sancaktar'ın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golü verdi: 0-3.





Galatasaray, müsabakanın ilk yarısını 3-0 üstün tamamladı.