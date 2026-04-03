Tahliye olan Mert Hakan Yandaş: "Bir an önce takıma dönmek istiyorum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis" soruşturmasında beklenen gelişme yaşandı. Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Mert Hakan Yandaş'tan İlk Açıklama: "Çok Şükür Bitti"

Tahliye sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Mert Hakan Yandaş, yaşadığı yorgunluğu ve mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Yorgunum, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Camiamız yine kötü gün dostu olduklarını gösterdi, kulübümüze ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Çok şükür bitti. Bir an önce aileme kavuşmak ve takıma dönmek istiyorum."

Yargılama Tutuksuz Devam Edecek

İlk duruşmada serbest kalan Mert Hakan Yandaş'ın yargılama süreci tutuksuz olarak devam edecek. Fenerbahçe camiasının yakından takip ettiği davada çıkan bu karar, sarı-lacivertli kulüpte ve taraftarlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı.