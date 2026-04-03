CANLI YAYIN
Geri
Tahliye olan Mert Hakan Yandaş: "Bir an önce takıma dönmek istiyorum"

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklu bulunan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Silivri Marmara Cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yandaş; ''Çok şükür bitti. Bir an önce aileme kavuşmak ve takıma dönmek istiyorum." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis" soruşturmasında beklenen gelişme yaşandı. Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Mert Hakan Yandaş'tan İlk Açıklama: "Çok Şükür Bitti"

Tahliye sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Mert Hakan Yandaş, yaşadığı yorgunluğu ve mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Yorgunum, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Camiamız yine kötü gün dostu olduklarını gösterdi, kulübümüze ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Çok şükür bitti. Bir an önce aileme kavuşmak ve takıma dönmek istiyorum."

Yargılama Tutuksuz Devam Edecek

İlk duruşmada serbest kalan Mert Hakan Yandaş'ın yargılama süreci tutuksuz olarak devam edecek. Fenerbahçe camiasının yakından takip ettiği davada çıkan bu karar, sarı-lacivertli kulüpte ve taraftarlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle