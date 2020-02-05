Haberler Video MAÇ SONUCU: Alanyaspor 2 - 0 Galatasaray ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
MAÇ SONUCU: Alanyaspor 2 - 0 Galatasaray ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU: Alanyaspor 2 - 0 Galatasaray ÖZET İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

05.02.2020 23:38

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 55. dakikasında Junior Fernandes'in attığı golle durumu 2-0'a getiren Antalya ekibi ikinci maç öncesi avantajı yakaladı.


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