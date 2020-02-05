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Alanyaspor-Galatasaray maçında Fatih Terim Belhanda'ya çok sinirlendi!

Alanyaspor-Galatasaray maçında Fatih Terim Belhanda'ya çok sinirlendi! "Ruh hastası..."

05.02.2020 23:15

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın 8. dakikasında yaşanan bir pozisyondan sonra Belhanda'ya çok sinirlendi. Pozisyondan sonra Fatih Terim'in Belhanda'ya "Hasta ya, ruh hastası" şeklinde tepki gösterdiği anlar kameralara anbean yansıdı...


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