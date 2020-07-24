Lille giden uçakta bir Türk daha! Burak Yılmaz'ın ardından Galatasaraylı Mustafa Kapı'da gidiyor | Transfer haberleri

24.07.2020 14:21

Beşiktaş'ın 35 yaşında golcüsüBurak Yılmaz'ı kadrosuna katan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Galatasaray'dan Mustafa Kapı ile anlaşma sağladı.Fransız ekibi, 5 yıllık sözleşme imzaladığı genç futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 300 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fransa Ligue 1 ekibi, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra kadrosuna dördüncü Türk oyuncuyu kattı. Lille, Galatasaray'dan Mustafa Kapı ile anlaşmaya vardı. Aslan'ın da bu transferden alacağı ücret belli oldu.