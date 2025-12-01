Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçında yumruklu kavga!
Süper Lig'deki dev derbi öncesi Fenerbahçe ile Galatasaray U19 takımları arasında oynanan maçta yumruklar. Kanarya'nın gençlerinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından Galatasaraylı bir futbolcu rakibine yumruk attı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı dev derbi öncesi iki kulübün U19 takımları kozlarını paylaştı.
DERBİYİ KANARYA KAZANDI
Müsabakayı Kanarya'nın genç takımı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
MAÇTA KAVGA ÇIKTI
Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Fenerbahçeli rakibine yumruk attı.