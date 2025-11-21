''Gaziantep'te Galatasaray'la görülecek bir hesabımız var''

PODCAST CANLI YAYIN
Yeni formatıyla bu yıl ilk kez 4 takımla oynanacak Turkcell Süper Kupa'da yarı final kuraları çekildi. Süper Kupa kura çekimi öncesi konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, takımına güvendiğini belirterek, “Kupa Trabzon’a yakışır” dedi. Atasoy, eşleşme beklentisine dair soruyu yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı: “Gönlümden Gaziantep geçiyor. Galatasaray’la Gaziantep’te görülecek bir hesabımız var.” dedi.

"Kupa Trabzon'a yakışır"

Süper Kupa kura çekimi öncesi konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, takımına güvendiğini belirterek, "Kupa Trabzon'a yakışır" dedi.

"Gaziantep'te görülecek hesabımız var"

Atasoy, eşleşme beklentisine dair soruyu yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullandı:
"Gönlümden Gaziantep geçiyor. Galatasaray'la Gaziantep'te görülecek bir hesabımız var."

Açıklama, Süper Kupa yarı final heyecanı öncesi büyük ilgi çekti.

Yapılan kura sonucuna göre:
Galatasaray – Trabzonspor karşılaşması 5 Ocak 2026'da Gaziantep'te oynanacak.
Fenerbahçe – Samsunspor mücadelesi ise 6 Ocak 2026'da Adana'da gerçekleştirilecek.

Final maçı 10 Ocak 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

