2026 Dünya Kupası play-off turu rakiplerimiz belli oldu!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Finale çıkması hâlinde ise Slovakya-Kosova galibiyle karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri E Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada bitirerek play-off biletini aldı. Son olarak 2002 Dünya Kupası'nda boy gösteren milliler, Montella yönetiminde yeniden dünya sahnesine dönmeyi amaçlıyor.

Rakibimiz Romanya Oldu

İsviçre'de çekilen kura sonucunda Türkiye'nin play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. E Grubu'nu 13 puanla tamamlayan ay-yıldızlılar, İspanya karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle kritik puanı almış ve ikinci sırayı garantilemişti.

Finalde Muhtemel Rakip: Slovakya veya Kosova

Milliler, Romanya karşısında turu geçmesi hâlinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi ile finalde karşılaşacak. Bu maç, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğini belirleyecek kritik mücadele olacak.

