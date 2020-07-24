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Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk daha Lille'in kıskacında! Fenerbahçe deniliyordu ama...
Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk daha Lille'in kıskacında! Fenerbahçe deniliyordu ama...
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'la 2 yıllık anlaşma sağladı. Takımdaki Türk oyuncu sayısını 3'e çıkaran Fransızlar bir Türk futbolcu için daha düğmeye bastı. Adı Fenerbahçe ile anılan genç yıldız Fransa'nın yolunu tutabilir...
24.07.2020 11:03
- Son Güncelleme: 24.07.2020 11:03
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Türk oyuncu transferine devam ederken gündemine sürpriz bir ismi daha aldı.
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi, son olarak Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'la el sıkışmıştı.
Genç oyunculara verdiği önemle bilinen kulüp, bu kez de listesine dikkat çeken bir oyuncuyu dahil etti. İşte detaylar...
Fotomaç'ın derlemesin göre; Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabı üzerinden Burak Yılmaz'ın Lille ile 2 yıllık anlaşma sağladığını yazarken, Fransız ekibinin Mustafa Kapı ile de görüşmelerini ilerlettiğini duyurdu.
Galatasaray'la sözleşme uzatma konusunda yaşadığı anlaşmazlık sonrası kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki genç futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.