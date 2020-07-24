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Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk daha Lille'in kıskacında! Fenerbahçe deniliyordu ama...

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'la 2 yıllık anlaşma sağladı. Takımdaki Türk oyuncu sayısını 3'e çıkaran Fransızlar bir Türk futbolcu için daha düğmeye bastı. Adı Fenerbahçe ile anılan genç yıldız Fransa'nın yolunu tutabilir...

24.07.2020 11:03 - Son Güncelleme: 24.07.2020 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





