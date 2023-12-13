Türkiye MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu konuşuyor.

Olay sonrası Koca tutuklanırken tedavi altına alınan Meler bugün taburcu oldu.

Olayın sıcaklığı sürerken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi flaş açıklamalarda bulundu.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BENZERİ OLAYDA SIFIR TOLERANS GÖSTERECEĞİZ"

Hepimizin temel misyonu, futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. Bu tutumun içinde asla şiddete yer yoktur. Ankaragücü - Rizespor maçında yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içi ya da dışında benzeri bir olayda sıfır tolerans göstereceğimizi, oyunun önemli bir parçası olan hakemlerimize saldırı ya da orantısız baskıya izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz.

"DİSİPLİN KURULU KARARINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK"

Halil Umut Meler'in durumu hakkında bilgi vermek istiyorum. Doktorlardan bilgi aldık, çok şükür iyileşiyor. Kendisini de iyi gördük, bugün taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ve ailesine kavuştu. Allah bir daha bu acıları ne Halil Umut Meler'e ne diğer hakemlerimize ne de diğer futbol paydaşlarına yaşatmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı sunmak istiyorum. Olayla ilgili hızla harekete geçen Adalet, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türk futbolunda kısa süre içinde reform yaparak harekete geçtik. O gün nasıl birlik beraberlik olduysak, bugün de birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Hukuk Müşavirliği sevklerini yapmıştır. TFF Disiplin Kurulu, kararını perşembe günü açıklayacaktır.

"RTÜK İLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK"



Bu gibi olayların önüne geçmek için para cezası gibi cezaların yanı sıra idari yaptırımlar düşünüyoruz. Bakanlıklarımızla görüşmelerimizde de 6222 sayılı kanunda gerekli değişikliklerin yapılması ve uygulanmasında TFF de yerini alacak. Ayrıca medyada futbol atmosferine zarar veren yayınlar için de RTÜK ile yaptığımız işbirliği devam edecektir.

"LİGLER 19 ARALIK SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK"

Yaptığımız toplantı sonucunda tüm liglerdeki maçların ertelenmesi kararını almıştık. 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır.

Birbirimize şikayet etmek yerine birlik olarak sağduyulu hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Geldiğimiz günden beri de bunun altını çizmiştik. Atılması gereken adımları atmaya, sorunları çözmeye ve camiamızla birlikte tüm bunları yapmaya devam edeceğiz. Olayın olduğu saatten itibaren bu süreçte bize destek veren Infantino, Ceferin ve Collina'ya teşekkür ediyorum.





"BU HAFTA OYNANMASI GEREKEN MAÇLARI 10 OCAK'A ERTELEDİK"

Salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak maçlar normal takvimindeydi. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'a erteledik.

Bu ayın sonunda yabancı oyuncu kuralıyla ilgili açıklamamız olacak. Kararlarımızı açıklayacağız.

"FARUK KOCA'NIN SEVKİ YAPILDI"

TFF'nin kurulları var. PFDK ve Tahkim Kurulu var. TFF Hukuk Kurulu Başkanı, her hafta maçlar oynandıktan sonra sevkleri yapıyor. Sevkler dün yapıldı. TFF Yönetimi'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. Bağımsız olan PFDK'ye yapılıyor bütün sevkler. Yarın toplanacaklar. İlgili maddelerden sevkler yapıldı. O talimatlar çerçevesinde, kurulumuzdan bağımsız olarak Ankaragücü Başkanımız Faruk Koca'nın sevki yapıldı. İnşallah bu kararlar perşembe günü açıklanacak. Biz, yıllardan beri Faruk Başkanımızı tanıyoruz. Böyle biri değildir. Bir sağlık durumu oldu, ne oldu bilmiyoruz. Bizim konumuz bu değil şu anda. Konu, adalete gitmiştir. Bizim konumuz futbol disiplin talimatıyla ilgili. Bizim, kurullara "Bir şey yapın" deme yetkimiz yok. Hukuk kurulumuza müdahale edemeyiz. Bizde Tahkim Kurulu müdahale edebilir. Kararda bir düzeltme gerekiyorsa onlar yapar. Benim söz sarf etmem yanlış olur.

"HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞE DEVAM EDECEK"

Hakemlerin resmi açıklamaları var. İnsan psikolojisi, o günkü ruh halleri çok kötüydü. Hakemlerle kamp yapılacak. Psikolojilerinin eski haline gelmesi için büyük bir çalışma yapılacak. Çünkü bütün hakemler empati kuruyor. Hakemlerimize gerekenleri anlattık, onlar da mutabık kaldılar. Halil Umut Meler de gerek UEFA gerek FIFA tarafından son derecek saygıdeğer bir hakemimiz. EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Rossetti'yle de bir görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in hakemliği bırakması gibi bir şey söz konusu değil.



"GÜVENLİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI"

Güvenlikle ilgili mutlaka bir şey olacak. Bizim dün İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda ne işimiz vardı? Güvenlikle ilgili her türlü kararın alınması için talebimiz var. Adalet Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde dün itibarıyla çalışmalar başladı. Kulüplerimizin de desteğini alacağız. Özel güvenlilkler var, onların maliyetini kulüpler ödüyor. Birlikte hareket edeceğiz. Orada bulunan herkesin güvenliğini korumak birinci önceliğimiz.

HALİL UMUT MELER TABURCU EDİLDİ

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Meler'in tedavisi sona erdi.

Hastane çıkışı demeç vermeyen FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi. Meler'in polis eşliğinde kara yoluyla İzmir'e gideceği öğrenildi.

Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yörübulut, Meler'in tedavi sürecinde neden boyunluk taktığına yönelik soruya, "Kendisi sporcu olduğu için boyun fıtığı olabiliyor. Travma sonrası boynunda düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı." yanıtını verdi.

Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti.