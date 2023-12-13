Faruk Koca’nın yumrukladığı hakem Halil Umut Meler taburcu edildi! İşte ilk görüntüler

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

Erdoğan olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜ: GEREKEN NEYSE YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler ile telefonda görüşerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da özel hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında hakem Meler ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Erdoğan, "Gerçekten çok üzgünüz, Allah şifa versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. Hele hele bir Rizeli olarak da ayrıca üzüldük. Çünkü Rize maçında böyle bir şeyin olması, bizi ciddi manada rahatsız etti. Gerek Adalet Bakanıma gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gerektiğini söyledim. Allah şifalar versin. Şu anda arkadaşlarım da yanımda, onların da geçmiş olsun dilekleri var" dedi.

Erdoğan'ın durumunu sorduğu Meler, göz altında çatlak olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.