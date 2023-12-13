Ankaragücü BaşkanI Koca'nın Hakem Meler'e attığı yumruk, Türk futbolunun yüzünde patladı! Ama daha da acısı, düşene bir tekme de sahadakiler atarken tribünler destek çıktı! Lince kalkışıldı! Başkan alkışlandı. Şiddet katlandı! Türkiye,böyle utanç yaşamadı!

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ Süper Lig 'de Ankaragücü ile Rizespor arasındaki maçta hakem Halil Umut Meler 'in ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramasının yankıları sürüyor. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak ve gözünde kanama olduğu açıklandı. Meler, hastanede savcıya olayı anlattı: Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim' dedi. Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" ifadesini kullandı. Meler'in hakemlik kariyerine devam edip etmeme konusunda karar vermediği öğrenildi. Saha ortasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, o anı şöyle anlattı: "Koca tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana, 'Seni öldüreceğim' diye bağırdı. Hepsinden şikayetçiyim." KOCA TUTUKLANDI Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa eden Faruk Koca ile Ş.Y.Ş. ve K.Ç adlı şahıslar tutuklandı. Koca ifadesinde, "Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım" dedi!





KIRMIZI KART

Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya her kesimden çok sert tepki geldi. Süper Lig ve 1. Lig hakemleri olmak üzere birçok hakem Meler'i hastanede ziyaret etti. Ziyaretten sonra hakem Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kardeşler, "Kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız" dedi. Kalkavan ise "Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı bir şiddet sarmalına dönüşmüştür" diye konuştu. Öte yandan TFF yetkilileri ile görüşen hakemlerin, "Bu şartlarda maçlara çıkmayız. Gelsin maçları yabancı hakemler yönetsin" dediği öğrenildi.



UTANÇ VERİCİ VE ÜZÜCÜ

Başkent'te yaşanan olay tüm dünyada ses getirdi. Dış basın, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya geniş yer verirken, çok çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Daily Mail, "Rezillik" başlığını atarken, Marca, "Utanç verici ve üzücü" dedi. Bild ise "Türkiye'de skandal" ifadesini kullandı. L'Equipe, "Ankaragücü'nde başkan, hakemi dövdü", O Jogo, "Türk futbolunda şok: Başkan hakemi yumrukladı" manşetini attı. Tuttospor, "Halil Umut Meler, Rizespor karşılaşması sonunda Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı" diyerek haberi sayfalarına taşıdı.