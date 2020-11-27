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Korona tedavisi gören Teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Korona tedavisi gören Teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
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Son dakika haberi... Türk futbolunun sevilen ismi teknik direktör Yılmaz Vural, Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.


Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Teknik direktör Yılmaz Vural, Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz yaz koronavirüse yakalanmış, ardından gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşmuştu.

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