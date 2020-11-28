Acun Ilıcalı'nın tepesi attı herkesi tek tek kovacak! Dibi gören Acun Ilıcalı çileden çıktı, neşteri vurdu

Televizyon yapımcısı, TV 8'in sahibi ve sunucu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda tutkunu olduğu futbola el atmış, Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olmuştu. Hollanda Eredivisie'nin 9.haftasında evinde Feyenoord'a 3-1 kaybetti. Bu sezon oynadığı dokuz maçta da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Sittard takımında bu değişim de etkisini göstermedi. Bu yaşananların ardından Acun Ilıcalı kolları sıvadı. Kadroda büyük bir revizeye gitmeye karar veren Ilıcalı'nın yönetimde de değişiklikler yapacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9.haftasında evinde Feyenoord'a 3-1 kaybetti.

Bu sezon oynadığı dokuz maçta da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Sittard takımında bu değişim de etkisini göstermedi.

HERKESİ GÖREVDEN ALIYOR!

Edinilen bilgiye göre yönetim kurulu ile ufak bir toplantı yapan Acun Ilıcalı'nın kulüpte memnun olmadığı yöneticileri görevden alacağı ve devre arasına kadar takımı revize edeceği ileri sürüldü. Ligin 9. haftası tamamlanırken 6 mağlubiyet, 3 beraberliği bulunan Fortuna Sittard ligin son sırasında yer alıyor.

Eski bir madenci kenti olan Sittard, 1990'lardan itibaren kömür madenlerinin kapatılması nedeniyle işsiziliği yoğun biçimde hisseden bölgelerden biri. Kentin, 1968 yılında kurulan futbol takımı Fortuna Sittard da, geçtiğimiz yıllarda bu ekonomik sıkıntılardan etkilenen kurumlardan biriydi.

Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Kulüp, 2016 yılında Türk iş insanı Işıtan Gün tarafından satın alındıktan sonra, 2018 yılında Hollanda Futbol 1. Ligi'ne (Eredivisie) yükseldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 26. haftada iptal edilen 2019 - 2020 sezonunda istediği başarıyı elde edemeyen yeşil sarılı kulüp, 18 ligin bulunduğu ligi 16. sırada tamamladı. Fortuna Sittard, 2020 - 2021 sezonunda Eredivisie'de mücadele ediyor.

Ancak zaten geçen yıl yeterli düzeyde transfer yapamadığı belirtilen kulüp, koronavirüs salgını nedeniyle stadyumların kapatılması yüzünden, diğer birçok takım gibi ekonomik olarak daha da geriledi.

Böyle bir ortamda, Acun Ilıcalı'nın satın alma girişimi, Fortuna Sittard için büyük umut oldu.

Uzun bir süredir bir futbol kulübü satın alacağı konuşulan Acun Ilıcalı Fortuna Sittard futbol kulübünü resmen satın aldığını duyurmuştu.

Fortuna Sittard kulübünün başkanı, 44 yaşındaki Ankaralı Özgür Işıtan Gün. 2017'den beri başkan olan Özgür Işıtan Gün, 2013 senesinde ise Galatasaray Spor Kulübü'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme'den sorumlu İcra Kurulu olarak görev aldı.

Fortuna Sittard, Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübüdür. 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupasını alan takım, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşadı.