Haberler Video Fenerbahçe 1 - 0 Kayserispor | Ferdi Kadıoğlu'nun golü
Fenerbahçe 1 - 0 Kayserispor | Ferdi Kadıoğlu'nun golü

Fenerbahçe 1 - 0 Kayserispor | Ferdi Kadıoğlu'nun golü

21.01.2020 21:12

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Kanarya mücadelenin 23. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İşte Ferdi'nin golü...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları