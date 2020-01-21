Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Kanarya mücadelenin 23. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İşte Ferdi'nin golü...
Fenerbahçe 1 - 0 Kayserispor | Ferdi Kadıoğlu'nun golü21.01.2020 21:12
- Fenerbahçe 1 - 0 Kayserispor | Ferdi Kadıoğlu'nun golü
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