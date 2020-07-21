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Kastamonuspor 0-1 Tuzlaspor | GOLÜ İZLE

Kastamonuspor 0-1 Tuzlaspor | GOLÜ İZLE
21.07.2020 00:53

TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Tuzlaspor, Batuhan Karadeniz'in 61. dakikada penaltıdan attığı golle Kastamonuspor karşısında 1-0 öne geçti.


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