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Ankara Demirspor 2-1 Sakaryaspor | GOLÜ İZLE

Ankara Demirspor 2-1 Sakaryaspor | GOLÜ İZLE
21.07.2020 00:53

TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Sakaryaspor, 90+4. dakikada Abdulaziz Solmaz'ın attığı golle Ankara Demirspor karşısında farkı bire indirdi.


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