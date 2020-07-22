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24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor | MAÇIN GOLLERİ

24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor | MAÇIN GOLLERİ
22.07.2020 01:10

24 Erzincanspor ile Artvin Hopaspor, TFF 3. Lig yükselme play-off yarı final maçında karşı karşıya geldi. İşte 24 Erzincanspor'un Artvin Hopaspor'u 4-2 yenerek finale yükseldiği maçın golleri.


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