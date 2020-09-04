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Joao Pereira farkı ikiye çıkardı! GOL | Çaykur Rizespor 2-4 Trabzonspor

Joao Pereira farkı ikiye çıkardı! GOL | Çaykur Rizespor 2-4 Trabzonspor
04.09.2020 19:22

Hazırlık maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, 45. dakikada Joao Pereira'nın attığı golle 4-2 öne geçti.


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