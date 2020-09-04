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Abdullah Durak farkı bire indirdi! GOL | Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor

Abdullah Durak farkı bire indirdi! GOL | Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor
04.09.2020 19:25

Hazırlık maçında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, 49. dakikada Abdullah Durak'ın attığı golle farkı 1'e indirdi.


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