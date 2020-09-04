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Trabzonspor Nwakaeme ile öne geçti! GOL | Çaykur Rizespor 2-3 Trabzonspor

Trabzonspor Nwakaeme ile öne geçti! GOL | Çaykur Rizespor 2-3 Trabzonspor
04.09.2020 19:20

Hazırlık maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, 42. dakikada Anthony Nwakaeme'nin attığı golle 3-2 öne geçti.


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