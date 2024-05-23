SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 23:31 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 23:37

İZLE I Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş!

Son dakika... Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında bordo-mavili ekibi 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 11'inci kez kupayı kazandı. Mücadelenin ardından şampiyonluğu taraftarlarıyla kutlayan siyah-beyazlı futbolcular ve yönetim büyük sevinç yaşadı. Sahaya inerek tribünleri gezen başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri kupa zaferini taraftarlarla '3'lü çektirerek' kutladı. İşte o anlar...

Daha sonra kupa törenine geçilirken ilk olarak ikincilikle yetinen Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları takdim edildi. Saha ortasına kurulan platformda şampiyon Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin verdiği kupayı havaya kaldırdı. Ayrıca iki takımın futbolcuları, madalya takdimi sırasında birbirlerini alkışladı.

MAÇIN OYUNCUSU SALİH UÇAN

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının oyuncusu da belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin karşılaşmadaki 2'nci golünü kaydeden Salih Uçan, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

SIRADAKİ VİDEO
Rachid Ghezzal: Bu kupayı hak ettik!
23.05.2024Perşembe
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
23.05.2024Perşembe
Gedson Fernandes: Bugünü taraftara armağan ediyorum
23.05.2024Perşembe
Ziraat Türkiye Kupası finalinde zafer Beşiktaş'ın!
23.05.2024Perşembe
GOL | Beşiktaş 3-2 Trabzonspor
23.05.2024Perşembe
Bunlar da Var
ATV CANLI İZLE I Beşiktaş Trabzonspor ZTK maçı canlı izle! 02:42
Beşiktaş Trabzonspor ZTK maçı canlı izle!
23.05.2024Perşembe
Metroda intihar son dakika: Mecidiyeköy metroda intihar girişimi! Seferler aksadı! 00:28
Mecidiyeköy metroda intihar girişimi! Seferler aksadı!
23.05.2024Perşembe
15 ay sonra eşini uçurumdan attığı ortaya çıkmıştı! Cinayetin nedeni: ’Eşcinsellik’ | Kocasının fotoğraflarını görünce... 01:09
Cinayetin nedeni: 'Eşcinsellik'
23.05.2024Perşembe
SON DAKİKA: ÇORUM’DA DEPREM! 01:59
Çorum'da korkutan deprem!
23.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA