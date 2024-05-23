İZLE I Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş!

Daha sonra kupa törenine geçilirken ilk olarak ikincilikle yetinen Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları takdim edildi. Saha ortasına kurulan platformda şampiyon Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin verdiği kupayı havaya kaldırdı. Ayrıca iki takımın futbolcuları, madalya takdimi sırasında birbirlerini alkışladı.

MAÇIN OYUNCUSU SALİH UÇAN

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının oyuncusu da belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin karşılaşmadaki 2'nci golünü kaydeden Salih Uçan, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.