İZLE I A Milli Futbol Takımı Polonya maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Kamp yaptıkları tesislerde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla fitness alanında başlayan antrenman ısınma hareketleri ve düz koşu ile devam etti. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.

İdmanı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti. Antrenmanda ayrıca Ümit Milli Takım'dan Bertuğ Yıldırım ile Enis Destan da yer aldı.

Öte yandan bugün doğum günü olan Cenk Tosun için antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet tarafından eğlenceli bir kutlama yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, Polonya maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.