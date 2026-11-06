Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 15:13

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, iki maç için 26 futbolcuyu kadroya davet etti.

İLK MAÇ BELÇİKA İLE

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, grubun diğer maçında ise 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.

Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı.

Yalçın, Belçika ve Fransa karşılaşmaları için 26 futbolcuyu kadroya davet etti.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Kaleci:

Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans:

Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta saha ve forvet:

Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün