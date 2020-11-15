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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'de milyonları şaşırtan gerçek! Meğer Fenerbahçe...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'de milyonları şaşırtan gerçek! Meğer Fenerbahçe...
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Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarından yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangi futbol takımı, 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde ligden düşmekten averajla kurtulan takımlar arasından yer alır?" sorusu geceye damga vurdu. Fenerbahçe'nin küme düşmeden averajla kurtulduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...


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